ماليزيا.. تهمة لواط جديدة تلاحق أنور إبراهيم المرشح لخلافة مهاتير محمد

قالت الشرطة الماليزية اليوم الأربعاء إنها ستستدعي أنور إبراهيم، المرشح لخلافة مهاتير محمد في منصب رئيس الوزراء، لاستجوابه بخصوص مزاعم بالاعتداء الجنسي على مساعد سابق له.

ونفى أنور الاتهام الذي وجهه له مساعده السابق محمد يوسف روثر ووصفه بأنه ”السياسة في أسوأ صورها“.

ويمثل محمد يوسف في القضية محام يعمل أيضًا وكيلًا لرئيس الوزراء مهاتير محمد. وقال محمد يوسف الأسبوع الماضي إن أنور حاول إجباره على ممارسة اللواط معه في سبتمبر/ أيلول 2018.

وقال عزير محمد مدير إدارة التحقيقات الجنائية في بيان، إن الشرطة سجلت إفادة محمد يوسف يوم الاثنين، وأضاف ”سيجري استجواب أنور إبراهيم وعدد من الشهود في أقرب وقت ممكن“.

وفي بيان للإعلام قال أنور إنه ممتن للشرطة التي تسرع التحقيقات في ”أحدث مزاعم مشوهة للسمعة“ ضده، وأضاف ”أود أن أؤكد أنني مستعد لتقديم إفادتي للشرطة على الفور للمساهمة في التحقيق“.

وأمضى أنور نحو عشرة أعوام في السجن بسبب تهمتين منفصلتين باللواط والفساد وقال هو وأنصاره إن الهدف منهما كان القضاء على مسيرته السياسية.

ونفى محمد حنيف خاطري عبد الله، محامي المدعي، تضارب المصالح لتوليه قضية ضد الخليفة المرتقب لرئيس الوزراء.

وأضاف ”رئيس الوزراء ما زال أحد عملائي لكن هذا لا يعني أنني لا أستطيع تولي أي قضية تتعلق بأحد وزرائه أو أشخاص في حكومته“.

ولم يرد مكتب مهاتير محمد حتى الآن على طلب للتعقيب.

ونفى محمد حنيف اتهامات التآمر السياسي في المزاعم ضد أنور وقال إن محمد يوسف متمسك بأقواله.