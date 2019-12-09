الكويت تستلم مواطناً سجيناً من إيران لاستكمال عقوبته في بلاده

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تسلَمت دولة الكويت، مواطناً سجيناً من إيران لاستكمال عقوبته بالسجن في بلاده تطبيقاً لاتفاقية سابقة بين البلدين لتبادل السجناء. ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن وكالة (فارس) الإيرانية، أن ”إيران سلمت مداناً يحمل الجنسية الكويتية إلى بلاده كي يقضي ما تبقى من مدة عقوبته في وطنه، وقد تم تسليمه في مدينة مشهد الإيرانية“. ووقعت الكويت وإيران…