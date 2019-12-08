”الجنايات الكويتية“ تقرر حفظ قضية ”صفقة الداوكيميكال“

قررت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الأحد، حفظ قضية ”الداوكيميكال“ الشهيرة، التي بدأ التحقيق فيها منذ أعوام؛ على خلفية إبرام صفقات بين الحكومة الكويتية وشركة ”داوكيميكال“ الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قرار حفظ القضية، اليوم، جاء تأييدًا لقرار النيابة العامة في وقت سابق بحفظ القضية، التي اتُّهم فيها مسؤولون وموظفون في ”مؤسسة البترول الكويتية“؛ بتهمة التورط في هدر المال العام.

وكانت النيابة العامة قررت حفظ القضية في السابق، بعد التحقيق مع المتهمين وشهود وأعضاء لجنة مشكلة من مجلس الوزراء، ورأت بعد البحث أنه لم يثبت من التحقيقات أو الشهود، تربح المشتكى عليهم أو تسببهم بإضرار أو إهمال، إلا أن هذا القرار تم إلغاؤه نهاية عام 2017 من محكمة الجنايات، وأعيد التحقيق في القضية، التي تم حفظها مجددًا.

وكانت الكويت قد وقّعت مع شركة ”داوكيميكال“ في العام 2008، صفقة حول مشروع مشترك بقيمة 17.4 مليار دولار، لكن الحكومة الكويتية انسحبت منها في العام نفسه؛ بسبب خلافات مع مجلس الأمة (البرلمان) حول قانونية الصفقة التي تورط فيها، بحسب التقارير، 24 مسؤولًا، بينهم وزيران سابقان للنفط، وعدد من المسؤولين الكبار في القطاع النفطي.

وأدى انسحاب الحكومة الكويتية، وإلغاء العقد مع الشركة الأمريكية، إلى تكبيد خزينة الدولة 2.5 مليار دولار، كغرامة وتعويض للشركة، بناء على قرار تحكيم دولي في العام 2013.