قرقاش: الإدانة السعودية لجريمة بنساكولا الإرهابية ”خير رد“ على من لا يتمنى الخير لها

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن إدانة السعودية الفورية للجريمة الإرهابية الفردية هي ”خير رد على من لا يتمنى الخير للسعودية“.

وقال قر قاش في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“: ”الإدانة السعودية الفورية، وعلى كافة المستويات، لجريمة إرهابية فردية خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها“.

الإدانة السعودية الفورية، وعلى كافة المستويات، لجريمة ارهابية فردية خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها.

أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 8, 2019

وأكد الوزير الإماراتي، أن ”السعودية الرسمية والشعبية أخذت زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً“.

وكان حاكم ولاية فلوريدا، قد قال ”إن عنصرًا في القوات الجوية السعودية، كان في زيارة للولايات المتحدة للتدريب العسكري، هو المشتبه به في إطلاق نار بقاعدة عسكرية بالولاية أسفر عن مقتل 3 أشخاص“.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر أمنية متعددة في الولاية، أن منفذ الهجوم هو محمد سعيد الشمراني، وهو طالب متدرب من سلاح الجوي السعودي.

واستنكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الهجوم ووصفه بأنه ”جريمة شنعاء“، فيما توالت الإدانة لحادثة إطلاق النار التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص من مختلف المستويات في المملكة العربية السعودية.