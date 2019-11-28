محمد بن راشد يستقبل ولي العهد السعودي في دبي (صور)

استقبل حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يجري زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“ أن ”بن راشد“ و“بن سلمان“ بحثا في قصر زعبيل ”عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية في شتى المجالات، وسبل تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عمومًا“.

وبحسب الوكالة، فإن حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء، شدد خلال اللقاء، على ”استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين التي لا تنفصم عراها“.

وحضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والفريق والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

كما حضر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من المسؤولين.

ووصل الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وترأس رفقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي.