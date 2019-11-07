محمد بن راشد يكلف رئيس ”طيران الإمارات“ بالإشراف على ”مراس“ و“دبي القابضة“

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أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، بأن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلف رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالإشراف المؤقت على مجموعتي ”مراس“ و“دبي القابضة“. وقال المكتب في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يصدر قراراً بتولي سمو…