 محمد بن راشد يكلف رئيس ”طيران الإمارات“ بالإشراف على ”مراس“ و“دبي القابضة“ – إرم نيوز‬‎

محمد بن راشد يكلف رئيس ”طيران الإمارات“ بالإشراف على ”مراس“ و“دبي القابضة“

محمد بن راشد يكلف رئيس ”طيران الإمارات“ بالإشراف على ”مراس“ و“دبي القابضة“

المصدر: فريق التحرير

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، بأن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلف رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالإشراف المؤقت على مجموعتي ”مراس“ و“دبي القابضة“.

وقال المكتب في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يصدر قراراً بتولي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مسؤولية الإشراف المؤقت على مجموعتي ”مراس“ و ”دبي القابضة“ بدلاً من عبدالله الحباي“.

وتعد ”دبي القابضة“ شركة استثمار تتبع حاكم الإمارة، أما شركة ”مراس“ فهي شركة عقارية مقرها دبي.

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