سفارة الكویت في لندن تنفي العثور على متفجرات داخل سیارة أمام مبناھا

نفت سفارة الكویت لدى لندن صحة ما أثیر أخيرًا حول عثور الشرطة البریطانیة على كمیة من المتفجرات داخل سیارة توقفت أمام مبناھا یوم الجمعة الماضي مؤكدة أن الأمر عارٍ عن الصحة.

وأفادت السفارة الكویتیة في بیان الیوم الثلاثاء تعليقًا على ما یتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بأن سیارة توقفت أمام مبناھا، ما حدا بعناصر تأمینھا الاتصال على الشرطة البریطانیة ”التي حضرت على الفور وقامت بتفتیش السیارة ولم تعثر فیھا على ما یھدد سلامة البعثة“.

وأوضحت أنه ”في ھذه الأثناء حضر قائد السیارة إلى الموقع، وتم التحقیق مع من قبل الشرطة البریطانیة التي اكتفت بتغریمه نتیجة التوقف في الأماكن الممنوعة“.

وأھابت السفارة الكویتیة بمرددي مثل ھذه المعلومات التي وصفتها بأنها ”مغلوطة وكاذبة“ إلى تحري الدقه والابتعاد عن نشرھا أو تداولھا.