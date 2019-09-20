الكویت ترفع المستوى الأمني للمرافق المینائیة إلى الدرجة الثانية

أصدر وزیر الدولة لشؤون الخدمات ووزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضان، قرارًا برفع المستوى الأمني للمرافق المینائیة من الدرجة الأولى إلى الثانية.

وقالت مؤسسة الموانئ الكویتیة بحسب وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم الجمعة، إن القرار الوزاري ینص على رفع المستوى الأمني للمرافق المینائیة للبلاد جمیعھا، سواء التجاریة أو النفطیة.

وأضافت أن القرار یشدد على اتخاذ كل جھة الإجراءات والتدابیر اللازمة لحمایة السفن والمرافق المینائیة.

وأوضحت أن ھذا القرار یأتي حفاظًا على أمن البلاد وسلامة أراضیھا وموانئھا في ظل الأوضاع التي تمر بھا المنطقة.