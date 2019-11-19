رئیس مجلس الوزراء الكويتي الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

أدى رئیس مجلس الوزراء الكويتي الجديد الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفق ما أوردته وكالة الأنباء كونا.

وبحسب الوكالة الرسمية، فقد ”أشاد أمير الكويت خلال مراسم أداء اليمين بنزاهة رئيس الوزراء الجديد، داعيًا إلى محاربة الفساد والمفسدين ما ينعكس إيجابًا على صالح الكويت وشعبها“.

فيديو / سمو الأمير لرئيس الوزراء #صباح_الخالد: حملناك مسؤولية كبيرة. pic.twitter.com/LG72N7meED — المجلس (@Almajlliss) November 19, 2019

بدوره، أعرب رئیس مجلس الوزراء عن شكره لثقة أمير الكويت بتكليفه لقيادة الحكومة في المرحلة المقبلة، متعهدًا ”بالقیام بكل ما يستطیع لاستمرار المسیرة المباركة، سائلًا المولى أن یدیم الأمن والأمان على الكویت والنعمة والازدھار“.

وكلف أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس مجلس الوزراء، بعد أن اعتذر الشيخ جابر مبارك الحمد عن تولي المنصب مرة ثانية.

وكان رئيس الوزراء الجديد يشغل موقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ سنوات وحتى اختياره لرئاسة الوزراء.