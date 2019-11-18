 بمناسبة العيد الوطني .. السلطان قابوس يحضر عرضًا عسكريًا في مسقط (فيديو وصور) – إرم نيوز‬‎

بمناسبة العيد الوطني .. السلطان قابوس يحضر عرضًا عسكريًا في مسقط (فيديو وصور)

بمناسبة العيد الوطني .. السلطان قابوس يحضر عرضًا عسكريًا في مسقط (فيديو وصور)

المصدر: الأناضول

شهد سلطان عمان، قابوس بن سعيد، اليوم الإثنين، عرضًا عسكريًا في العاصمة مسقط، بمناسبة العيد الوطني للسلطنة.

وأقيمت بولايات ومحافظات السلطنة، اليوم، احتفالات بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين، الذي يوافق الثامن عشر من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام.

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