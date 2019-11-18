بمناسبة العيد الوطني .. السلطان قابوس يحضر عرضًا عسكريًا في مسقط (فيديو وصور)

شهد سلطان عمان، قابوس بن سعيد، اليوم الإثنين، عرضًا عسكريًا في العاصمة مسقط، بمناسبة العيد الوطني للسلطنة.
أبشري قابوس جاء
فلتباركه السماء #العيد_الوطني_49_المجيد#العرض_العسكري٤٩ pic.twitter.com/SzWZoJVtvV
— Khalid ALRawahi???????? (@K_ALRawahi89) November 18, 2019
وأقيمت بولايات ومحافظات السلطنة، اليوم، احتفالات بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين، الذي يوافق الثامن عشر من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام.
“ ابشري قابوس جاء … فلتباركةُ السماء “
????????????????????❤️❤️???????????????????? pic.twitter.com/6TMts6GWaa
— فاطمة (@f_1fatma) November 18, 2019
العرض العسكري تحت الرعاية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ، أدامكم الله عزاً وذخراً لعمان وشعبها الوفي #قابوس_حزت_المكرمات pic.twitter.com/Zrkd4G20IR
— بدر بن أحمد الرواس (@badar_alrawas) November 18, 2019