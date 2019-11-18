بمناسبة العيد الوطني .. السلطان قابوس يحضر عرضًا عسكريًا في مسقط (فيديو وصور)

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شهد سلطان عمان، قابوس بن سعيد، اليوم الإثنين، عرضًا عسكريًا في العاصمة مسقط، بمناسبة العيد الوطني للسلطنة. أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء #العيد_الوطني_49_المجيد#العرض_العسكري٤٩ pic.twitter.com/SzWZoJVtvV — Khalid ALRawahi???????? (@K_ALRawahi89) November 18, 2019 وأقيمت بولايات ومحافظات السلطنة، اليوم، احتفالات بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين، الذي يوافق الثامن عشر من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام. #العرض_العسكري٤٩ #قابوس…