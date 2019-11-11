انتشال جثث 6 عمال آسيويين في مسقط (فيديو وصور)

لقي 6 عمال من جنسيات آسيوية مصرعهم في مسقط، إثر فقدهم داخل انبوب خرساني بعمق 14 مترًا تحت سطح الأرض، بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

بالفيديو???? جانب من جهود فرق الهيئة في التعامل مع بلاغ انتشال (٦) عمال بمحافظة #مسقط.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/ndoyqOdOPH — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) November 11, 2019

وقالت إدارة الدفاع المدني العمانية، في بيان عبر حسابها الرسمي بتويتر: ”تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط من انتشال 6 عمال من جنسيات آسيوية، إثر طمرهم بأحد مشاريع تمديد المياه بمرتفعات المطار بولاية السيب“.

وأضافت: ”تلقى مركز عمليات الهيئة بلاغًا عن احتجاز عمال في موقع أعمال حفريات تابع لمشروع خط نقل مياه رئيسي والذي تنفذه إحدى الشركات العاملة في مجال الأنفاق“، وتابعت: ”على الفور تم توجيه فرق البحث والإنقاذ المائي وكذلك الإسعاف إلى موقع البلاغ“.

وقال بيان الهيئة: ”تبيّن بأن العمال قد حاصرتهم مياه الأمطار والطين أثناء قيامهم بأعمال توصيل الأنابيب“، مضيفًا: ”قامت الفرق باستخدام مضخات كبيرة الحجم لشفط المياه والوصول إليهم داخل الأنبوب الخرساني البالغ طوله 295 مترًا وبعمق 14 مترًا تحت سطح الأرض“.

وشدد البيان على أنه ”بعد جهود مضنية استمرت ما يقارب 12 ساعة تم انتشالهم من داخل الأنبوب وهم مفارقون للحياة“.

وحذرت دول خليجية بينها سلطنة عمان، خلال الأيام الماضية من طقس سيىء يواجه المنطقة، داعية للحيطة والحذر.