 أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الحكومة

قال مركز التواصل الحكومي في الكويت، إن أمير البلاد قبل استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء، في وقت سابق اليوم الخميس.

وأضاف المركز في تغريدة على موقع تويتر: ”أمر سموه … باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة“.

وكان الشيخ جابر المبارك قد تقدم باستقالته لأمير دولة الكويت، وهي الاستقالة التي تباينت الردود حول تفسير أسبابها.

وفيما أرجع البعض السبب لوجود صدام مباشر مع مجلس الأمة (البرلمان)، خلال جلسة الاستجواب الأخيرة وتبادل الاتهامات بالتقصير، رأى آخرون أن السبب يعود لخلافات داخلية في الحكومة، ما أحدث انقسامًا بين أعضائها.