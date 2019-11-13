”هنا عدن“.. فيلم توثيقي لدور القوات الإماراتية في جنوب اليمن (الجزء الثاني – التأمين)

أعد فريق إرم نيوز توثيقًا استقصائيًا لوقائع تدخل قوات التحالف العربي في عدن عام 2015، وما أعقبه من أحداث في محافظات الجنوب اليمني، اعتمادًا على تقارير وسائل إعلام عالمية وتصريحات لمسؤولين سابقين وحاليين حول تلك الحقبة الهامة من تاريخ اليمن المعاصر.

ويقدم الفيلم التوثيقي القصير ”هنا عدن“ تلك الأحداث في أجزاء.

وعرض الجزء الأول منها توثيق التسلسل الزمني لدخول القوات الإماراتية، مع الإشارة إلى دورها إلى جانب المقاومة الشعبية الجنوبية في تحرير عدن من قبضة الحوثيين في العام 2015.

ويتناول الجزء الثاني مرحلة التأمين التي أعقبت تحرير المدينة، انطلاقًا من إنهاء حالة الانفلات الأمني في عدن، مرورًا بالمواجهة مع تنظيم القاعدة في الجنوب وإنهاء سيطرته على مدينة المكلا، إضافة إلى نجاحات المعركة في الساحل الغربي التي أجبرت الحوثيين على الجلوس على طاولة المفاوضات.

وسيتناول الجزء الثالث تفنيد افتراءات الإعلام القطري حول دور القوات الإماراتية وجهودها في الجنوب اليمني، وصولًا إلى اليوم الذي غادرت فيه تلك القوات عدن.