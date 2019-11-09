هنا عدن.. فيلم توثيقي لدور القوات الإماراتية في جنوب اليمن (الجزء الأول- التحرير)

أعد فريق إرم نيوز توثيقًا استقصائيًا لوقائع تدخل قوات التحالف العربي في عدن عام 2015، وما أعقبه من أحداث في محافظات الجنوب اليمني، اعتمادًا على تقارير وسائل إعلام عالمية وتصريحات لمسؤولين سابقين وحاليين حول تلك الحقبة الهامة من تاريخ اليمن المعاصر.

ويعرض الفيلم التوثيقي القصير ”هنا عدن“ تلك الأحداث في جزئين، حيث يقتصر الجزء الأول على توثيق التسلسل الزمني لدخول القوات الإماراتية، مع الإشارة إلى دورها إلى جانب المقاومة الشعبية الجنوبية في تحرير عدن من قبضة الحوثيين في العام 2015.

وسينشر ”إرم نيوز“ قريبًا الجزء الثاني، والذي يتناول ما أعقب التحرير من أحداث، انطلاقًا من مرحلة الانفلات الأمني في عدن، مرورًا بالمواجهة مع تنظيم القاعدة في الجنوب، ومعركة الساحل الغربي، وصولًا إلى اليوم الذي غادرت فيه القوات الإماراتية عدن.