آخر تطورات قضية النشطاء البدون المعتقلين في الكويت منذ عدة أشهر

رفضت محكمة الجنايات الكويتية، إخلاء سبيل النشطاء ”البدون“ الذين يقبعون في السجن منذ شهر تموز/ يوليو الماضي بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات غير مرخصة، بعد أيام من انتحار الشاب عايد حمد مدعث شنقاً.

وقال المحامي حمد العنزي ”إن المحكمة رفضت إخلاء سبيل المتهمين، وأجلَت الجلسة حتى 26 من الشهر الجاري، مبيناً حضوره لجلسة المحاكمة ممثلاً عن جمعية المحامين الكويتية“.

وأحالت النيابة العامة قضية النشطاء ”البدون“ إلى محكمة الجنايات في الرابع من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد التحقيق معهم ”بتهمة المشاركة بتجمعات غير مرخصة وإشاعة أخبار كاذبة“.

وأخلت المحكمة في الـ 17 من الشهر ذاته سبيل خمسة من النشطاء من أصل 16 ناشط، بعد تعهدهم بالحضور إلى جلسات المحاكمة في القضية التي لم تنتهي حتى الآن.

وسبق أن أعلن النشطاء في الـ 22 من شهر آب / أغسطس الماضي إضرابهم عن الطعام، للمطالبة بتحقيق مطالبهم، ومنها إخلاء سبيلهم، لينتهي بعد 12 يوم لتدهور أوضاعهم الصحية.

وشهدت الكويت خلال الشهر الجاري بعض التطورات الهامة في قضية ”البدون“ الشائكة، منها تقديم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مشروع قانون يتعلق بهذه الفئة، فضلاً عن حالتي انتحار لرجلين في نفس اليوم ”بسبب الأوضاع المادية والاجتماعية السيئة“، وفقاً لنشطاء.