صحيفة كويتية تكشف تفاصيل جديدة عن انتحار اثنين من البدون

قالت صحيفة ”الراي“ الكويتية، إن تقرير الأدلة الجنائية حول وفاة الشاب بدر الفضلي وزايد العصمي من فئة ”البدون“ الذين أقدموا على الانتحار يوم الاثنين، أثبت عدم تعاطيهما لأي مواد مخدرة.

وأوضح مصدر مطلع أن ”رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية يواصلون تحرياتهم، للوقوف على الأسباب التي دفعت الشخصين إلى الانتحار في حادثين منفصلين“.

وكان الفضلي (30) عام، والعصمي (51) عام أقدما على الانتحار في منطقتي الدوحة والجهراء، أحدهما شنقاً في حديقة، والآخر في ”جاخور“، تم على إثره فتح تحقيق بالحادثتين للوقوف على ملابساتهما.

وتسببت حالتي الانتحار اللاتي وقعن في يوم واحد بحالة استياء من قبل أبناء فئة ”البدون“ ومناصري قضيتهم، بعد تداول معلومات أن سبب انتحار الرجلين ”هو سوء أوضاعهم المادية وحرمانهم من العمل“.