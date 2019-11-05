صور مؤثرة لابن البدون زايد العصمي تثير النشطاء في الكويت

صور مؤثرة لابن البدون زايد العصمي تثير النشطاء في الكويت

المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

أثارت صور متداولة لابن الرجل ”البدون“ زايد العصمي الذي أقدم على الانتحار يوم أمس الاثنين، تعاطف النشطاء والحقوقيين، عقب تداولها بشكل كبير وظهوره منهارًا فيها فوق قبر أبيه، بعد ساعات من تداول محادثة جمعتهم سويًا تضمنت إشارة العصمي إلى عزمه على الانتحار.

وتناقلت وسائل التواصل صور الشاب الصغير في حالة سيئة وقد بدا عليه الانهيار بشكل كبير أثناء بكائه فوق قبر أبيه بعد أن تم تشييعه بحضور عدد كبير من المشاركين الذين حاولوا التخفيف عنه ومواساته.

وأبدى النشطاء تعاطفهم مع الشاب والحِمل الثقيل الذي ينتظره بعد أن أوصاه والده في الرسالة الأخيرة بالعناية بإخوته.

ونشر بعض النشطاء صورًا تعبيرية أظهرت الشاب في إحدى الزوايا باكيًا بمفرده، وسط عبارات محادثته الأخيرة مع والده التي أثارت تفاعل النشطاء الذين بينوا أن ”المحادثة دليل على تعرض العصمي للظلم والمعاناة، مما دفعه لإنهاء حياته بهذا الشكل“.

وكان العصمي قد أقدم على الانتحار، بعد ساعات من انتحار الشاب بدر الفضلي الذي ينتمي أيضًا لفئة ”البدون“، تزامنًا مع إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقديمه لمشروع قانون يتعلق بهذه الفئة.

وقال النشطاء إن العصمي وهو في العقد الخامس من عمره، ”عاطل عن العمل ولديه أطفال، حيث قام باستئجار مركبة ولم يستطع السداد، مما دفع به إلى الانتحار“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الانتحار
البدون
الكويت
تاغ
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة