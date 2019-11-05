صور مؤثرة لابن البدون زايد العصمي تثير النشطاء في الكويت

أثارت صور متداولة لابن الرجل ”البدون“ زايد العصمي الذي أقدم على الانتحار يوم أمس الاثنين، تعاطف النشطاء والحقوقيين، عقب تداولها بشكل كبير وظهوره منهارًا فيها فوق قبر أبيه، بعد ساعات من تداول محادثة جمعتهم سويًا تضمنت إشارة العصمي إلى عزمه على الانتحار.

وتناقلت وسائل التواصل صور الشاب الصغير في حالة سيئة وقد بدا عليه الانهيار بشكل كبير أثناء بكائه فوق قبر أبيه بعد أن تم تشييعه بحضور عدد كبير من المشاركين الذين حاولوا التخفيف عنه ومواساته.

صور مؤثرة| ابن #زايد_العصمي يبكي على فراق والده الذي انهى حياته امس منتحرا #البدون#انتحار_شابين_من_البدون pic.twitter.com/HR0mc7RWku — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) November 5, 2019

وأبدى النشطاء تعاطفهم مع الشاب والحِمل الثقيل الذي ينتظره بعد أن أوصاه والده في الرسالة الأخيرة بالعناية بإخوته.

ونشر بعض النشطاء صورًا تعبيرية أظهرت الشاب في إحدى الزوايا باكيًا بمفرده، وسط عبارات محادثته الأخيرة مع والده التي أثارت تفاعل النشطاء الذين بينوا أن ”المحادثة دليل على تعرض العصمي للظلم والمعاناة، مما دفعه لإنهاء حياته بهذا الشكل“.

#كويتنا| ابن #زايد_العصمي يبكي على ثرى والده الذي انهى حياته امس وهو الآن بيدي الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون #انتحار_شابين_بدون pic.twitter.com/sOYPI6dzSe — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) November 5, 2019

وكان العصمي قد أقدم على الانتحار، بعد ساعات من انتحار الشاب بدر الفضلي الذي ينتمي أيضًا لفئة ”البدون“، تزامنًا مع إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقديمه لمشروع قانون يتعلق بهذه الفئة.

وقال النشطاء إن العصمي وهو في العقد الخامس من عمره، ”عاطل عن العمل ولديه أطفال، حيث قام باستئجار مركبة ولم يستطع السداد، مما دفع به إلى الانتحار“.