 استقالة وزيرة الأشغال العامة في الكويت بعد جلسة استجواب طويلة – إرم نيوز‬‎

استقالة وزيرة الأشغال العامة في الكويت بعد جلسة استجواب طويلة

استقالة وزيرة الأشغال العامة في الكويت بعد جلسة استجواب طويلة

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أعلنت وزيرة الأشغال العامة والإسكان في الكويت، الدكتورة جنان بوشهري، اليوم الثلاثاء، استقالتها من منصبها عقب جلسة استجواب طويلة خضعت لها في البرلمان، مقدمه من النائب عمر الطبطبائي.

وقالت الوزيرة بوشهري بعد توقيع 22 نائبًا على طرح الثقة عقب انتهاء جلسة الاستجواب: ”أقف برأس مرفوع وأنا أواجه استجواب المقاولين والشركات وليس نواب الأمة، فخورة بأن بعض من وقع على طرح الثقة رديت طلبات تعييناتهم، فخورة بأن من وقع على طلب طرح الثقة رديت طلبات مناقصاتهم“.

 

وأضافت بوشهري في تغريدة تابعة لسلسلة التغريدات التي نُشرت عبر حسابها منذ بداية جلسة الاستجواب: ”أشكر كل من انتصر للكويت وليس لحساباتهم السياسية، واليوم وقفتي مع الحق ومصلحة الدولة كانت هي الثمن اللي دفعته.. ومن هذه المنصة أعلن استقالتي لأن الإصلاح أصبح مستحيلًا؛ لأن الشركات أقوى في قاعة عبدالله السالم“.

 

وتضمن الاستجواب الذي تقدم به الطبطبائي للوزيرة بوشهري خمسة محاور، وهي: ”التراخي في تطبيق القانون وإهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي وهو موضوع المطار، ومخالفة مواد في الدستور وعرقلة المشاريع التنموية وإساءة استخدام السلطة والتعسف في إهدار المال العام وسوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة“.

 

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