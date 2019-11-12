أحلام: فجر السعيد تعود إلى الكويت قريبًا

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن اقتراب عودة الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى بلادها بعد نجاح عمليتها الدقيقة التي أجرتها في الأمعاء بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووجهت أحلام رسالة لفجر السعيد عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“ قائلة: ”‏بدأنا العد التنازلي الحمد لله كنتي في العناية تقولين لي أنا وين قلت لچ في باريس وشوفي برج إيڤل رديتي عليّ قلتي لي ما أبي برج إيڤل.. أبي أبراج الكويت.. وقريبًا راجعين الكويت وأنا بنفسي بوديچ تشوفين أبراج الكويت“.

جاءت رسالة أحلام ردًا على الصورة الموجعة التي نشرتها فجر وهي داخل الطائرة الطبية أثناء رحلة علاجها إلى باريس، حيث ظهرت في حالة غيبوبة تامة ووضع صحي متدهور وبجانبها الفنانة أحلام.

وبدئنا العد التنازلي الحمد لله ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? كنتي في العنايه تقولين لي انا وين قلت لچ في باريس و شوفي برج ايڤل رديتي علي قلتي لي ما ابي برج ايڤل ابي ابراج الكويت ????????????وقريباً راجعين الكويت وانا بنفسي بوديچ تشوفين ابراج الكويت ???????? https://t.co/kxW4qjBniJ — A7lam #فريق_احلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) November 12, 2019

وعلّقت فجر على الصورة التي نشرتها عبر ”إنستغرام“ قائلةً: ”في لحظة غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا إلى باريس لنبدأ مرحلة العلاج“.

كما حرصت الإعلامية على توجيه رسالة شكر للفنانة أحلام، بعد مساندتها لها في رحلة علاجها الأخيرة التي خاضتها في باريس مؤخرًا، قائلةً: ”كانت يد أحلام تحن عليّ، حنان الأخت والصديقة الحبيبة لتطمئني بأنني سأعود كما كنت، شكرًا أحلام، يحيي العظام وهي رميم“.

يذكر أن فجر السعيد أجرت عملية جراحية هي الرابعة والأخيرة لها خلال رحلة علاجها، وتكللت بالنجاح.