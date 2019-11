أحلام: فجر السعيد تعود إلى الكويت قريبًا

View this post on Instagram

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن اقتراب عودة الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى بلادها بعد نجاح عمليتها الدقيقة التي أجرتها في الأمعاء بالعاصمة الفرنسية باريس. يذكر أن فجر السعيد أجرت عملية جراحية هي الرابعة والأخيرة لها خلال رحلة علاجها، وتكللت بالنجاح. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #الإمارات #أحلام #احلام #ahlam #فجر_السعيد #فن #الوسط_الفني #مشاهير #أخبار_مشاهير #أغاني #مرض #عملية #تويتر #صور #ترند #جديد #لايك #تفاعل #news #kuwait #UAE #photos #trend