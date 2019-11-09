الداخلية البحرينية تعلن القبض على عناصر مرتبطة بـ“خلية إرهابية“

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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، إلقاء القبض على عدد من العناصر كانت تعتزم تنفيذ أعمال تضر الأمن الداخلي وتهدد السلم الأهلي. ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية ”بنا“ عن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أنه ”ضمن الجهود المبذولة لحفظ الأمن، وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، تم القبض على عدد…