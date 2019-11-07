ورّط صديقه بخدعة.. شخص يجلب مخدرات من إيران للبحرين في ”ملابس داخلية“

قضت المحكمة الجنائية في البحرين، بسجن مدان بتهريب مخدرات عن طريق ”ملابس داخلية“ من إيران إلى داخل البلاد بغرض الإتجار.

وفي التفاصيل، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بسجن متهم 5 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار (1.132 دولار) لضبطه يحاول تهريب مواد مخدرة عبر المطار، كما سجنت متهمًا ثانيًا لمدة 6 أشهر وتغريمه 100 دينار (ما يعادل 38 دولارًا) بتهمة التعاطي.

وتلقت الأجهزة الأمنية في البحرين، وفق موقع ”الأيام“ المحلي، معلومات تفيد بجلب المتهم الأول مواد مخدرة من إيران بقصد بيعها في البحرين، وأثناء وصوله البحرين عبر مطارها الدولي، جرى تفتيشه تفتيشًا دقيقًا وضبط ملابس داخلية بيضاء اللون داخل حقيبة، ثبت بتحليلها أنها مشبعة بمؤثر الميتامفيتامين.

وعندما استنجد المتهم الأول بأحد أصدقائه؛ مدعيًا إيقافه في المطار بسبب تراكم مبالغ مالية عليه وطلب منه الحضور لسدادها، ألقت أجهزة الأمن القبض على الاثنين، إذ ثبت بعد التحاليل الطبية تعاطيهما المخدرات.