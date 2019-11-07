قبول استقالة وزير المالية الكويتي نايف الحجرف وتعيين مريم العقيل خلفًا له

أصدر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، يوم الخميس، مرسومًا قبل فيه استقالة وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف من منصبه.

كما أصدر أمير الكويت مرسومًا آخر نص على تعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة، بالإضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية ”كونا“: ”صدر اليوم الخميس مرسوم رقم (279 لسنة 2019) بقبول استقالة وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، كما صدر مرسوم رقم (280 لسنة 2019) بتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة بالإضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية“.

وذكر المرسوم: ”على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية“.