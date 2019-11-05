من هو نايف الحجرف المرشح للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي؟‎‎

تحدثت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية؛ عن عزم وزير المالية الكويتي نايف الحجرف تقديم استقالته من منصبه الحالي، عقب ترشيحه لتولي منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، خلفاً لعبد اللطيف الزياني، الذي شارفت مدة توليه لهذا المنصب على النهاية.

والدكتور نايف الحجرف، الذي يحظى بقرابة 16 عاما من الخبرة في الإدارة بالقطاع العام والخاص والاستشارات المالية، والمجال الأكاديمي، حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت عام 1994.

وحصل الحجرف، الذي يتولى وزارة المالية في الحكومة الحالية منذ عامين، على درجة الماجستير في المحاسبة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1997، والدكتوراه في المحاسبة المالية من المملكة المتحدة عام 2002.

تولَى خلال مسيرته عدة حقائب وزارية، حيث تسلم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي من عام 2012 حتى 2014، وتسلم وزارة المالية بالوكالة عام 2012، ووزيراً للتربية والتعليم العالي عام 2016، إضافة إلى توليه وزارة المالية منذ عام 2017.

وشغل عدة مناصب في حياته العملية، منها منصب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي منذ عام 2014 حتى عام 2017، ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، وعضو مجلس ادارة بنك البحرين والكويت في كانون الثاني/ يناير 2014، ونائب رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للخدمات الأكاديمية 2008-2010.

وكان الحجرف قد خضع لاستجواب في شهر حزيران/ يونيو الماضي، بسبب ملفات تتعلق بوزارته لينتهي الأمر بتجديد الثقة به بعد تصويت المجلس في الجلسة الختامية لدور الانعقاد السابق، في حين قدَم النائب محمد هايف في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استجواباً جديداً للوزير الحجرف ومن المقرر مناقشته في جلسات قادمة.

وينص النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، ومقره الرياض، على أن المجلس الأعلى الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الخليجي الست، يعيّن الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتناوب ممثلون عن دول المجلس على أمانته العامة منذ تأسيسه عام 1981، وكان من المفترض أن يكون المرشح المقبل الذي سيخلف الزياني من سلطة عمان، لكنها اعتذرت عن تقديم مرشح، ليقع الاختيار على الكويت.