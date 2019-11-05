الإفراج عن النائب الكويتي السابق فهد الخنة

أفرجت السلطات الأمنية في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن النائب السابق فهد صالح الخنة، المدان بقضية اقتحام مجلس الأمة، بعد قبول اعتذاره والعفو عنه من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الخنة عقب الإفراج عنه في تغريدة على موقع تويتر: ”الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، خرجنا إلى حضن الوطن وفضاء الحرية ثم الشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على عفوه الكريم، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله، والشكر موصول للشعب الكويتي الأصيل، وكل من سعى بالخير والحمد والشكر لله“.

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات خرجنا الى حضن الوطن وفضاء الحرية

ثم الشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على عفوه الكريم وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله

والشكر موصول للشعب الكويتي الأصيل وكل من سعى بالخير والحمدوالشكرلله pic.twitter.com/Mb9naB4t72 — د.فهد صالح الخنه (@FAHADALKHANNAH) November 5, 2019

وأضاف: ”نسأل الله أن يعجل بالفرج عن جميع المحكومين في قضية دخول المجلس؛ ليعودوا إلى وطنهم عاجلًا غير آجل“، معلنًا عن دعوة للعشاء في ديوانه بمناسبة خروجه من السجن.

وكان مجلس الوزراء اعتمد أمس الإثنين، مشروع مرسوم بشأن العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على النائب السابق الخنة، وذلك بعد أيام من عودته إلى البلاد قادمًا من تركيا، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في هذه القضية.

ووصل الخنة إلى الكويت في الـ22 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، وهو السجن 3 أعوام و6 أشهر.