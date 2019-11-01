قرقاش: مراسم توقيع ”اتفاق الرياض“ دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن مراسم توقيع اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تعد دليلًا على حيوية التحالف (العربي) وقدراته وأهميته.

وكتب قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر:“تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكري والسياسي، وحافظ على التوازن الإستراتيجي في المنطقة، ومراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته“.

وتابع:“تحالف الحزم عمق إستراتيجي عربي ضروري في ظروف إقليمية حساسة“.

تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكري والسياسي وحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة، ومراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته. تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف اقليمية حساسة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 1, 2019

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، كشف أن مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر 2019، بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحضور كلٍ من: الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.