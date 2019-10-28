الكويت تحظر استيراد الطائرات المسيرة قبل الحصول على ترخيص مسبق

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الاثنين، حظر استيراد جميع أنواع الطائرات دون طيار (الدرونز) دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها إن ”القرار يحظر استيراد جميع أنواع الطائرات دون طيار بمختلف أحجامها التي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية“.

ويلزم القرار الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية، بإنشاء سجل خاص بمبيعات هذه الطائرات على أن يدون فيه اسم المشتري وبياناته.

كانت الصحف المحلية الكويتية نشرت خلال الأشهر الماضية حوادث تتعلق بالطائرات المسيرة تم اعتبارها اختراقًا أمنيًّا.