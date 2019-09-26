وزير النقل الإيراني: أصبحنا نصنع الطائرات المدنية

قال وزير النقل والتنمية الإيراني، محمد إسلامي، الخميس، إن بلاده ونتيجة للعقوبات الأمريكية الشديدة باتت تصنع طائرات مدنية، مضيفًا أنه ”خلال الـ 15 عامًا الماضية، قمنا بتحقيق الاكتفاء الذاتي لصناعة الطيران المدني“.

وأشار إسلامي في تصريح لوكالة أنباء ”تسنيم“ شبه الرسمية، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس كلية صناعة الطيران الإيرانية، ”بفضل العقوبات أصبحنا الآن بلدًا يصنع الطائرات المدنية، ولدينا الكثير في هذا القطاع، ولو لم تكن هناك عقوبات لما وصلنا إلى هذه النقطة“.

وأضاف أن ”إيران هي من بين أفضل 10 دول في قطاع الطيران العسكري، وذلك بفضل قدرة أساتذتها ومهندسيها وشبابها، وفي قطاع الطيران المدني تسعى إلى سد الفجوة مع الدول المتقدمة“.

وفقًا للوزير ”يتعين على إيران أن توسع قدرتها على السفر الجوي إلى جميع أنحاء البلاد من خلال تطوير تسعة محاور جوية رئيسة، وتطوير أسطولها الجوي لتوسيع معظم رحلاتها الدولية، وجذب الانتباه إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي“.

وتقول إيران إن ”العقوبات تمنعها من تجديد أسطول طائراتها؛ ما يضطرها لاستخدام طائرات لا تتوافر فيها المعايير المطلوبة، فضلًا عن تشغيل طائرات تجاوزت الفترة المعتادة للخدمة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإنه منذ عام 1990 وقع أكثر من 200 حادث تسببت في وفاة أكثر من ألفي شخص.

وتملك إيران حاليًّا 256 طائرة، 150 منها تعمل حاليًّا بمعدل عمر 20 عامًا تقريبًا، وهو معدل خطير، اضطرت إليه إيران بسبب الحظر الاقتصادي، وسعت إلى تحديث إسطولها عقب إبرام الاتفاق النووي عام 2015، لكن تلك الأمنيات ذهبت أدراج الرياح بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي مع طهران في مايو/أيار 2018، وأعاد فرض العقوبات عليها.