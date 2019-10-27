قرقاش: القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأحد، بيان التحالف العربي حول تموضع القوات في عدن وإعادة انتشارها، بأنه محصلة جهود سعودية خيّرة ومُقدرة.

وقال قرقاش في تغريدة له على تويتر، إن ”أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية، ونمضي معًا بثقة في توحيد الصف وتعزيزه، وستبقى الإمارات الداعم والعضيد للمملكة لما فيه مصلحة اليمن الشقيق وتحقيق أهداف التحالف“.

وأضاف أن ”القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود، وكلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة، فخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف، وتواصل الامارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق“.