عودة البرلماني الكويتي السابق فهد الخنة إلى البلاد وإحالته إلى السجن المركزي

وصل إلى الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، النائب السابق فهد صالح الخنة، المُدان بقضية اقتحام مجلس الأمة، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه، بعد إعلانه مسبقًا أنه سيعود إلى البلاد لتنفيذ الحكم وتقديم اعتذار، وطلب عفو من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونشرت وسائل إعلام محلية صور البرلماني السابق فور وصوله إلى المطار، قبيل إحالته إلى مباحث تنفيذ الأحكام في الصليبية، ثم إلى السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقه في قضية اقتحام المجلس وهو 3 أعوام ونصف العام.

#كويتنا | فهد الخنة: الحمد والشكر لله وصلنا الكويت العزيزة بالسلامة..حفظ الله #الكويت وشعبها الأصيل من كل سوء بفضله ثم برعاية سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.. pic.twitter.com/Af2qcNWk06 — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) October 22, 2019

وقال النائب السابق ”الخنة“ عقب وصوله الكويت قادمًا من إسطنبول:“الحمد والشكر لله، وصلنا الكويت العزيزة بالسلامة، حفظ الله الكويت وشعبها الأصيل من كل سوء بفضله، ثم برعاية سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله“.

الحمد والشكر لله وصلنا الكويت العزيزة بالسلامة

حفظ الله الكويت وشعبها الأصيل من كل سوء بفضله ثم برعاية سمو الامير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ﷻ pic.twitter.com/ieqJW92qAy — د.فهد صالح الخنه (@FAHADALKHANNAH) October 22, 2019

وتداولت وسائل الإعلام المحلية خلال الأيام القليلة الماضية أنباءً عن عزم بعض النواب السابقين المدانين باقتحام مجلس الأمة والمتواجدين في إسطنبول العودة إلى بلادهم لتنفيذ الأحكام القضائية، وتقديم اعتذار، وطلب عفو من أمير البلاد، إلا أن تأخيرًا جرى بسبب الخلاف على صيغة الاعتذار.

وكانت محكمة التمييز أصدرت في شهر تموز/ يوليو 2018 أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة، والذين قارب عددهم الـ 70، وتفاوتت الأحكام بحقهم بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.