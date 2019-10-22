وليد الطبطبائي يكشف حقيقة عودته إلى الكويت (فيديو)

كشف البرلماني الكويتي السابق وليد الطبطبائي أحد المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة، أنه مشغول في الوقت الراهن مع والدته المريضة التي ترقد في أحد مستشفيات إسطنبول منذ ثلاثة أسابيع بعد زيارتها لتركيا للاطمئنان عليه.

وقال الطبطبائي في مقطع مصوَر عبر حسابه في ”تويتر“، ”بالنسبة إلى الإخوة الذين يسألون عن قضية عودة النواب السابقين والنشطاء المدانين إلى الكويت، إن أمورنا بخير ومستقرة، إلا أني مشغول بوالدتي التي ترقد في العناية المركزة منذ ثلاثة أسابيع بسبب أزمة قلبية ألمت بها“.

وأضاف الطبطبائي ”أنه مشغول على بلاده في ظل الظروف المضطربة في المنطقة المحيطة بالكويت فضلاً عن العارض الصحي الذي ألم بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والذي تعافى منه“.

وتابع البرلماني السابق المحكوم بالسجن ثلاثة أعوام ونصف ”إننا متواجدون في اسطنبول إلا أن قلوبنا في الكويت وبإذن الله لن يطول غيابنا عنها“.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية خلال الساعات الماضية أنباءً عن عزم بعض النواب السابقين المدانين باقتحام مجلس الأمة والمتواجدين في إسطنبول العودة إلى بلادهم لتنفيذ الأحكام القضائية وتقديم اعتذار وطلب عفو من أمير البلاد، إلا أن تأخيراً جرى بسبب الخلاف على صيغة الاعتذار.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت في شهر تموز/ يوليو 2018 أحكامها بحق النشطاء والنواب السابقين بينهم الطبطبائي الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة، والذين قارب عددهم الـ 70، وتفاوتت الأحكام بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.