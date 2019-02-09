شقيق النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي يترشح لعضوية البرلمان بعد خلو مقعد أخيه

تقدم المحامي الكويتي أنور الطبطبائي، شقيق النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي، بأوراق ترشحه للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في اليوم الثالث لتقديم طلبات المرشحين، للمقاعد البرلمانية الشاغرة في الدائرتين الثانية والثالثة، عقب خلو مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

وأعلن المحامي أنور خوضه الانتخابات التكميلية، المقرر إقامتها في الـ 16 من آذار/ مارس المقبل، عن الدائرة الثالثة بعد خلو مقعد شقيقه، الذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام إلى جانب النائب جمعان الحربش في قضية “دخول المجلس”.

ويأتي ترشح المحامي أنور الطبطبائي، بعد أيام من مطالبة النائب محمد براك المطير، أشقاء النائبين السابقين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بالمشاركة في الانتخابات التكميلية للبرلمان، والدعوة لدعمهم للفوز بمقاعد إخوانهم الذين أُسقطت عضويتهم، الأمر الذي أثار جدلًا بين النشطاء الذين وصفوا اقتراح المطير بـ”دعوة توريث المقاعد البرلمانية”.

وبدأ المرشحون لعضوية البرلمان تقديم طلباتهم منذ يوم الخميس الماضي، ويستمر تقديم الطلبات حتى الـ 16 من الشهر الجاري، وذلك عقب إعلان البرلمان خلو مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.