اجتماع خليجي بارز يبحث تعزيز الأمن المشترك‎

بحث وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي، في مسقط الأربعاء، تعزيز التعاون والتكامل الأمني المشترك.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء الداخلية بدول المجلس الخليجي، بمشاركة قطر، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وتطرق الاجتماع الوزاري إلى بحث ”تعزيز التعاون والتكامل الأمني في حماية منشآت دول المجلس الحيوية، حفاظًا على المقدرات الرئيسة لشعوبها“.

كما شدد على ضرورة مكافحة ”الجرائم الإلكترونية المتنامية الناتجة عن سوء استخدام التقدم التكنولوجي من قبل التنظيمات الإجرامية والجماعات الإرهابية“.

وقال البيان الختامي إن ”التحديات الناتجة عن سوء استغلال التقنيات والأسلحة الحديثة، مثل الصواريخ الباليستية، والطائرات والغواصات الموجهة، والهجمات السيبرانية (…) تتطلب مراجعة الأولويات الأمنية لتقوية متانة المظلة الأمنية الشاملة في دول المجلس“.