وفد حوثي يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ‎في مسقط

التقى وفد من ميليشيا الحوثي، الخميس، نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث بلاده للشرق الأوسط، ميخائيل بوغندانوف، في العاصمة العْمانية مسقط.

وقالت الميليشيات، في بيان، إن وفدًا برئاسة المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، التقى ميخائيل بوقدانوف، في مسقط.

وأضافت الميليشيات، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة عمومًا واليمن بصورة خاصة، فضلًا عن أفق التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

يشار إلى أن الوفد الحوثي ذاته التقى بوغندانوف، قبل نحو شهر، في العاصمة موسكو، وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن.