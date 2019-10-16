الشيخ صباح الأحمد يعود إلى الكويت بعد رحلة علاج (صور وفيديو)

عاد أمیر الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بلاده، صباح الیوم الأربعاء قادمًا من الولایات المتحدة الأمریكیة، بعد أن استكمل الفحوصات الطبیة اللازمة، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وتعرض الأمير صباح الأحمد لطارئ صحي، في شهر آب/ أغسطس الماضي، شغل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد الديوان الأميري أن أمير البلاد تعرض لوعكة صحية، وأجريت له فحوصات طبية، كانت نتائجها إيجابية.
صور وصول سمو أمير البلاد الى أرض الوطن #الكويت #كونا pic.twitter.com/aunwijaEfh
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 16, 2019
وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أيام، مكالمة هاتفية مع أمير الكويت، بحثا خلالها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى اطمئنان الرئيس ترامب على صحته.
طائرات مقاتلة تستقبل #أمير_الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العائد إلى البلاد بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة https://t.co/r44KkuZpii#إرم_نيوز #صباح_الاحمد_الصباح #صاحب_السمو pic.twitter.com/OoArHNuWkX
— إرم نيوز (@EremNews) October 16, 2019