الشيخ صباح الأحمد يعود إلى الكويت بعد رحلة علاج (صور وفيديو)

عاد أمیر الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بلاده، صباح الیوم الأربعاء قادمًا من الولایات المتحدة الأمریكیة، بعد أن استكمل الفحوصات الطبیة اللازمة، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وتعرض الأمير صباح الأحمد لطارئ صحي، في شهر آب/ أغسطس الماضي، شغل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد الديوان الأميري أن أمير البلاد تعرض لوعكة صحية، وأجريت له فحوصات طبية، كانت نتائجها إيجابية.