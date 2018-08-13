الكويت تودع الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح غدًا الثلاثاء

نعى الديوان الأميري في الكويت، الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، أرملة الراحل الشيخ رائد الحمود الجابر الصباح، التي توفيت في مصر عن عمر يناهز 74 عامًا.
وقال بيان للديوان، نشر اليوم الإثنين، إن جثمان الشيخة فريحة سيوارى الثرى في تمام الساعة التاسعة صباحًا، من يوم الثلاثاء، الموافق 14 أغسطس الجاري.
وأوضح البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، أن عزاء الرجال سيكون ليوم واحد فقط، وسيكون في ديوان أسرة آل الصباح بقصر “بيان”، أما عزاء النساء فسيكون على مدار 3 أيام في قصر “نسمان”.
والشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، هي إحدى بنات حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح، ولدت في قصر “دسمان” في 15 فبراير 1944، وتزوجت ابن عمها الشيخ راشد الحمود الجابر الصباح، ولديها من الأبناء: الشيخة ريم والشيخة بيبي والشيخ حمود والشيخ أحمد.
وعرف عن الفقيدة حبها وشغفها بالأعمال الإنسانية والاجتماعية، واهتمامها المنقطع النظير تجاه قضايا الأسرة؛ كونها نواة المجتمع، واهتمامها أيضًا بالأم، إذ أسست “مسابقة الأم المثالية” في الكويت عام 2004.
وحصلت الشيخة فريحة على الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية في أثينا عام 2008، ومنصب سفيرة النوايا الحسنة، كما شغلت منصب رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية والتي دشنت مسابقة الأم المثالية في الكويت.
وتولت الفقيدة رئاسة نادي الفتاة في عام 2010، وحملت لقب “أم المعاقين”؛ وذلك لجهودها تجاه هذه الفئة على الصعيدين المحلي والعالمي، كما حصلت على إحدى جوائز “الساعون إلى الخير” كشخصية نسائية خليجية رائدة في المجال الإنساني والتطوعي، وتم تكريمها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ لدعمها الأعمال الخيرية والتطوعية.
وجرى تكريم الراحلة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر؛ وذلك لجهودها التطوعية، كما حصلت على “وسام الأرز” الوطني في لبنان والتي تمنح للشخصيات الرائدة في العمل الخيري، وفي عام 2011 أصبحت الرئيسة الفخرية للاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك.