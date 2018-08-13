الكويت تودع الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح غدًا الثلاثاء

نعى الديوان الأميري في الكويت، الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، أرملة الراحل الشيخ رائد الحمود الجابر الصباح، التي توفيت في مصر عن عمر يناهز 74 عامًا.

وقال بيان للديوان، نشر اليوم الإثنين، إن جثمان الشيخة فريحة سيوارى الثرى في تمام الساعة التاسعة صباحًا، من يوم الثلاثاء، الموافق 14 أغسطس الجاري.

وأوضح البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، أن عزاء الرجال سيكون ليوم واحد فقط، وسيكون في ديوان أسرة آل الصباح بقصر “بيان”، أما عزاء النساء فسيكون على مدار 3 أيام في قصر “نسمان”.

والشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، هي إحدى بنات حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح، ولدت في قصر “دسمان” في 15 فبراير 1944، وتزوجت ابن عمها الشيخ راشد الحمود الجابر الصباح، ولديها من الأبناء: الشيخة ريم والشيخة بيبي والشيخ حمود والشيخ أحمد.

وعرف عن الفقيدة حبها وشغفها بالأعمال الإنسانية والاجتماعية، واهتمامها المنقطع النظير تجاه قضايا الأسرة؛ كونها نواة المجتمع، واهتمامها أيضًا بالأم، إذ أسست “مسابقة الأم المثالية” في الكويت عام 2004.