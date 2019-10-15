بعد رحلة علاج.. عودة أمير الكويت إلى البلاد غدًا

بعد رحلة علاج.. عودة أمير الكويت إلى البلاد غدًا

المصدر: فريق التحرير

أعلن أمين سر مجلس الأمة الكويتي، عودة الرويعي، في لقاء إعلامي له، عن عودة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى البلاد، غدًا الأربعاء.

وكان أمير الكويت قد توجه إلى مقر إقامته في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتلقي العلاج إثر أزمة صحية ألمت به.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أيام، مكالمة هاتفية مع أمير الكويت؛ بحثا خلالها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى اطمئنان الرئيس ترامب على صحته، فيما كان من المنتظر أن يعقد لقاء بينهما مع تحسن وضع الشيخ صباح الصحي.

وسبق أن تعرض الأمير صباح الأحمد لطارئ صحي، في شهر آب/ أغسطس الماضي، شغل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد الديوان الأميري أن أمير البلاد تعرض لوعكة صحية، وأجريت له فحوصات طبية، كانت نتائجها إيجابية.

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