السعودية تطلق اسم أمير الكويت الراحل جابر الصباح على طريق حيوي

وجه أمير منطقة عسير السعودية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء، بإطلاق اسم أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح على أحد الطرق الحيوية غي أبها، وذلك تخليدًا لذكراه ومواقفه في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فإنه بناء على التوجيهات أطلقت أمانة منطقة عسير اسم الأمير جابر الصباح على طريق المحالة في أبها.

وقال أمين المنطقة إن ”تغيير مسمى طريق المحالة الرئيسي إلى طريق الأمير جابر الأحمد الصباح يأتي تخليدًا لذكراه، ولدوره السياسي على الصعيدين المحلي والعالمي، ونظرًا لمكانته في دول الخليج العربي“.

يذكر أن الطريق المذكور من بين أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسية في مدينة أبها، كونه يضم عددًا من المعالم المميزة منها الإستاد الرياضي، ومستشفى النساء والولادة والأطفال.