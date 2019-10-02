”النيابة“ السعودية: المغرد عن شبهة الفساد بـ“حريق قطار الحرمين“ أدلى بمعلومات كاذبة

كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أن المغرد في موقع التواصل ”تويتر“، والذي ألمح إلى شبهة فساد في قضية قطار الحرمين، قام بالإدلاء بمعلومات كاذبة.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، في بيان لها، أن وحدة الرصد في النيابة العامة لاحظت قيام أحد الاشخاص بالتغريد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي في تطبيق ”تويتر“ بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، مدعيًا بأن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك.

وأوضح أنه بمباشرة الحالة، وإحضار هذا الشخص والاستماع لأقواله، والاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق وأن ذكره في تغريداته، كما تبين كذلك أنه لم يسبق وأن قدم أي مستندات للنيابة العامة تتعلق بهذا الشأن كما يزعم.

وتوصلت النيابة كذلك من خلال مجريات التحقيق إلى أن المذكور، سبق أن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، بالإضافة إلى أنه تم فصله من عمله بسبب إجراءات عمالية وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات الاختلاس التي يدعيها، مع العلم أن الشركة التي كان يعمل بها لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية بمحافظة جدة.

من جانب آخر أكدت النيابة العامة في هذا الشأن أنه سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية في ذلك، طبقاً للأنظمة والتعليمات المقررة منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام.

وكان مغرد يدعى محمد صادق قال عبر حسابه في ”تويتر“ إبان الحريق، موجهًا رسالته لولي العهد الأمير محمد بن سلمان: ”سمو الأمير محمد بن سلمان حفظكم الله.. مارأيكم باني تقدمت للنيابة العامة عام 2018 ببلاغ واف بجميع المستندات عن سرقة ما لا يقل عن 2مليار ريال سعودي من مشروع محطة القطار بمكة وجدة تتعلق بانظمة التحكم والحرائق. مارايكم اني بدفع التمن إلى الآن ومحروم من العمل 3 سنوات انتقامًا بسبب النيابة“.

سمو الامير محمد بن سلمان حفظكم الله.. مارايكم باني تقدمت للنيابة العامة عام 2018 ببلاغ وافي بجميع المستندات عن سرقة ما لايقل عن 2مليار سعودي من مشروع محطة القطار بمكة وجدة تتعلق بانظمة التحكم والحرائق. مارايكم اني بدفع التمن الى الان ومحروم من العمل 3 سنوات انتقاما بسبب النيابة — المستشار محمد صادق (@mhmd_sadik20001) September 29, 2019

وأضاف: ”اي جهة رقابية تبغي تتحقق من صدق كلامي وبلاغي تحت أمركم بالمستندات وبالفعل تم اثبات الجريمة اختلاس وتبديد مال عام وبعد أسبوع أطلق سراح المتهمين بقدرة قادر.. الظلم ظلمات يوم القيامة.. اليوم حريق محطة جدة بسبب التستر على المجرمين.. وتحت أمر أي جهة تبغى تحقق معي بهذا الموضوع“.

اية جهة رقابية تبغى تتحقق من صدق كلامي وبلاغي تحت امركم بالمستندات وبالفعل تم اثبات الجريمة اختلاس وتبديد مال عام وبعد اسبوع اطلق سراح المتهمين بقدرة قادر.. الظلم ظلمات يوم القيامة.. اليوم حريق محطة جدة بسبب التستر على المجرمين.. وتحت امر اي جهة تبغى تحقق معي بهذا الموضوع — المستشار محمد صادق (@mhmd_sadik20001) September 29, 2019

وكتب في ذات يوم الحريق: ”الي سيدي سمو الامير محمد بن سلمان.. اخواني الاعزاء تاكيداً على اقوالي ومن يريد منكم الانضمام لي لاسترداد حق الدولة في حريق محطةالقطاربجدة. هناك جلسة لي ضد النيابة العامة يوم 2/10 امام المحكمة الاستئنافية الادارية بجدة بشان هذا الموضوع والسرقات التي كانت تتم بمحطات القطار“.

الي سيدي سمو الامير محمد بن سلمان.. اخواني الاعزاء

تاكيدا على اقوالي ومن يريد منكم الانضمام لي لاسترداد حق الدولة في حريق محطةالقطاربجدة. هناك جلسة لي ضد النيابة العامة يوم 2/10 امام المحكمة الاستئنافية الادارية بجدة بشان هذا الموضوع والسرقات التي كانت تتم بمحطات القطار pic.twitter.com/bAMtyH0ty1 — المستشار محمد صادق (@mhmd_sadik20001) September 29, 2019

وفي اليوم التالي، أكد محمد صادق قيامه بتسليم نفسه للجهات الأمنية للإدلاء بما لديه، مطالبًا متابعيه بالدعاء له، وقال: ”الآن انا بسلم نفسى لجهة امنية للإدلاء بما لدى دعواتكم لي وانتم لو حصل شي أوصلوا صوتي لسمو الأمير محمد بن سلمان..استودعتكم الله دعواتكم لي“.

الان انا بسلم نفسى لجهة امنية للادلاء بما لدى

دعواتكم لي وانتم لو حصل شي اوصوا صوتي لسمو الامير محمد بن سلمان..استودعتكم الله دعواتكم لي #التحقيق_بفساد_قطار_الحرمين — المستشار محمد صادق (@mhmd_sadik20001) September 30, 2019

كل من يطلب منى مقابلة مسئول او جهة الكل والجميع يعلم بكافة التفاصيل.. ولكن حريق المحطة بالامس كانت كورقة التوت سقطت عن الجميع.. الجميع رسب بالاختبار.. واعلنها صراحة لن اامن على نفسي الا بين يدي ولي العهد فقط فقط — المستشار محمد صادق (@mhmd_sadik20001) September 30, 2019

وكان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ”سار“ الدكتور بشار المالك، قد قال في مداخلة سابقة، إن ”حريق قطار الحرمين أتى على السقف العلوي فقط، دون أن تتأثر باقي المحطة“، مؤكدًا أن ”أنظمة الحريق الموجودة في المحطة عملت بشكل فعال وفق ما صممت له“.

وردًّا على وجود أدلة على شبهات فساد، قال ”المالك“ إن ”من لديه أدلة فليقدمها للجان التحقيق وستعمل باستقلالية كاملة“.

وأثار الحريق الضخم الذي وقع يوم الأحد داخل محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمدينة جدة، جدلًا بين ناشطين، بعد تسببه بأضرار بالغة في المحطة واستمرار العمل على إخماده قرابة نهار كامل.