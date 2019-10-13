قرقاش: اجتماع القاهرة أكد ”عزلة سياسية“ لبعض الدول العربية‎

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، إن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد في القاهرة، أكد ”عزلة سياسية“ لبعض الدول العربية.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر:“رسالة القاهرة واضحة وصريحة، فالعزلة السياسية وتهميش الموقع والخروج عن الإجماع نتيجة طبيعية حين تبيع سيادتك وترتهن أمنك ويعزلك محيطك“.

وأدان وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع طارئ عُقد، السبت، في القاهرة، ”العدوان التركي“ على الأراضي السورية، وطالبوا بوقفه والانسحاب الفوري للقوات التركية.

وتحفظت قطر والصومال على البيان الختامي للاجتماع.