قرقاش: الإمارات تمارس ضبط النفس تجاه تقوّلات مسؤولين في الحكومة اليمنية

قرقاش: الإمارات تمارس ضبط النفس تجاه تقوّلات مسؤولين في الحكومة اليمنية

المصدر: إرم نيوز

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن الإمارات تغض الطرف عن أصوات في الحكومة اليمنية، تمارس  بعض التقوّل تجاهها.

وجدد قرقاش التأكيد على دعم الإمارات للسعودية بجهودها لتوحيد الصف اليمني، مشيدًا بأداء بلاده في التحالف العربي إلى جانب المملكة.

وأشار في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“ إلى أن“ضبط النفس الذي تمارسه الإمارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل وهدفه تغليب المصلحة الأكبر“.

وقال الوزير الإماراتي:“هدفنا الأول نجاح جهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه، والأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وإفترائهم“.

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