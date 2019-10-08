قرقاش: الإمارات تمارس ضبط النفس تجاه تقوّلات مسؤولين في الحكومة اليمنية

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن الإمارات تغض الطرف عن أصوات في الحكومة اليمنية، تمارس بعض التقوّل تجاهها.

وجدد قرقاش التأكيد على دعم الإمارات للسعودية بجهودها لتوحيد الصف اليمني، مشيدًا بأداء بلاده في التحالف العربي إلى جانب المملكة.

وأشار في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“ إلى أن“ضبط النفس الذي تمارسه الإمارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل وهدفه تغليب المصلحة الأكبر“.

ضبط النفس الذي تمارسه الامارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل وهدفه تغليب المصلحة الأكبر، هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه. الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وإفترائهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 8, 2019

وقال الوزير الإماراتي:“هدفنا الأول نجاح جهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه، والأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وإفترائهم“.