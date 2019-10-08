عودة الكويتيين المحتجزين في قبرص منذ 40 يومًا (صور وفيديو)

عودة الكويتيين المحتجزين في قبرص منذ 40 يومًا (صور وفيديو)

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

وصل المواطنون الكويتيون، مساء اليوم الثلاثاء، إلى بلادهم، بعد احتجازهم في قبرص منذ 40 يومًا بسبب قضية مشاجرة سابقة، قبل أن تتدخل الكويت رسميًا لحل القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية.

واستقبل الكويتيين العشرة، حشدٌ كبيرٌ من الأهالي والمواطنين، في أجواء احتفالية، حيث استقبل الأهالي أبناءهم بالورود وعبارات الترحيب، فضلًا عن ارتدائهم قمصانًا حملت صور المواطنين العائدين، وفق وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات القبرصية قد احتجزت 10 شبانًا كويتيين بينهم سعودي في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، بسبب مشاجرة وقعت بينهم وبين شباب من الجنسية البريطانية أمام أحد الفنادق الضخمة في شوارع أيانابا بجزيرة قبرص.

وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أمس الاثنين، رفع منع السفر عن الكويتيين المحتجزين وتسلمهم جوازاتهم، وذلك بعد أيام من استدعاء الوزارة للسفير القبرصي في البلاد، لبحث قضيتهم بعد قرار المحكمة تأجيل القضية حتى شهر شباط/ فبراير المقبل.

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