الكويتيون المحتجزون في قبرص يتسلمون جوازاتهم.. وهذا موعد عودتهم

أفرجت السلطات القبرصية، يوم الإثنين، عن جوازات 10 شباب كويتيين محتجزين لديها على خلفية مشاجرة مع بريطانيين.

ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية، عن المواطنين الكويتيين، تأكيدهم أن ”أزمتهم انتهت، وتم منحهم جوازات سفرهم، وسيعودون إلى البلاد مساء الثلاثاء“.

وقال محمد الحجي أحد الشباب المحتجزين: ”إنهم توجهوا صباح الإثنين، إلى المحكمة في قبرص، لاستلام جوازات سفرهم، وذلك بعد رفع السلطات القبرصية قرار منع السفر الصادر بحقهم، إثر تدخل وزارة الخارجية، والسفارة الكويتية في قبرص لإنهاء أزمتهم“.

وأشار الحجي، إلى أنهم ”تسلموا تذاكر العودة إلى الكويت، التي وفرتها لهم وزارة الخارجية، وذلك بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على احتجازهم ومنعهم من السفر“.

السلطات القبرصية تقرر الإفراج عن جوازات 10 شباب كويتيين احتجزوا في قبرص على خلفية مشاجرة مع بريطانيين ومن المقرر عودتهم الى الكويت خلال يومين pic.twitter.com/gbIjgTzv5d — مباشر نيوز (@mobashernewss) October 7, 2019

وكان نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، أعلن مطلع الشهر الجاري، عن إخلاء سبيل المواطنين المحتجزين في قبرص، مؤكدًا عودتهم ”بعد انتهاء القضية“.

وكان ”الجارالله“ أعلن سابقًا – تجاوبًا مع قضية المحتجزين التي شهدت تفاعلًا على مواقع التواصل- عن استدعاء بلاده لسفير قبرص؛ لبحث خروج المواطنين المحتجزين.