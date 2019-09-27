قرقاش: دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر

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أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إنّ دعم بلاده لاستقرار وازدهار السودان مستمر. وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر: ”الإمارات حاضرة في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان في الأمم المتحدة، دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر“. وأضاف الوزير الإماراتي: ”قدمنا حتى الآن للمرحلة الانتقالية ثلاثة مليارات دولار بالشراكة…