قرقاش: دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إنّ دعم بلاده لاستقرار وازدهار السودان مستمر.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر: ”الإمارات حاضرة في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان في الأمم المتحدة، دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر“.
وأضاف الوزير الإماراتي: ”قدمنا حتى الآن للمرحلة الانتقالية ثلاثة مليارات دولار بالشراكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.. وشائج الأخوة والصداقة التاريخية تربطنا“.
الامارات حاضرة في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان في الأمم المتحدة، دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر، وقدمنا حتى الآن للمرحلة الانتقالية ثلاثة مليار دولار بالشراكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وشائج الأخوة والصداقة التاريخية تربطنا. pic.twitter.com/puV6SWB7Ae
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 27, 2019
وأشاد قرقاش بكلمة ألقاها رئيس وزراء السودان في الأمم المتحدة اليوم قائلًا إنها: ”رسالة عاقلة ومسؤولة إلى المجتمع الدولي، وإن تحديات الانتقال السياسي سيتجاوزها السودان بإرادة مواطنيه ودعم أشقائه وترحيب المجتمع الدولي بمساره“.
كلمة معالي عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان في الأمم المتحدة هذا الصباح والذي استعرض فيها أولويات السودان رسالة عاقلة ومسؤولة إلى المجتمع الدولي، تحديات الانتقال السياسي سيتجاوزها السودان بارادة مواطنيه ودعم أشقاؤه وترحيب المجتمع الدولي بمساره. pic.twitter.com/aEPPAhUS55
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 27, 2019