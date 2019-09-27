قرقاش: دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر

قرقاش: دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر

المصدر: فريق التحرير

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إنّ  دعم بلاده لاستقرار وازدهار السودان مستمر.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر: ”الإمارات حاضرة في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان في الأمم المتحدة، دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر“.

وأضاف الوزير الإماراتي: ”قدمنا حتى الآن للمرحلة الانتقالية ثلاثة مليارات دولار بالشراكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.. وشائج الأخوة والصداقة التاريخية تربطنا“.

وأشاد قرقاش بكلمة ألقاها رئيس وزراء السودان في الأمم المتحدة اليوم قائلًا إنها: ”رسالة عاقلة ومسؤولة إلى المجتمع الدولي، وإن تحديات الانتقال السياسي سيتجاوزها السودان بإرادة مواطنيه ودعم أشقائه وترحيب المجتمع الدولي بمساره“.

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