بـ“دعوة رسمية“..سلطنة عمان تستقبل مسؤولي الحكومة اليمنية المعادين للإمارات

وصل وفد يمني رسمي، مساء السبت، إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات مع مسؤولين عمانيين حول آخر المستجدات في اليمن، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية اليمنية الأحد.

وقال الموقع إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، وصل مساء السبت إلى مسقط على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة عمل رسمية تستغرق بضعة أيام.

وأضاف أن الزيارة جاء ت بدعوة رسمية من القيادة العمانية، وذلك للتباحث ومناقشة الأوضاع وبحث السبل الممكنة لتحقيق السلام باليمن، مع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ويضم الوفد إلى جانب الميسري وزير النقل صالح الجبواني وعبدالعزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب.

وأعضاء الوفد الثلاثة معروفون بمواقفهم المعادية بشدة للإمارات، وسبق أن دعوا قبل أيام في بيان مشترك، إلى ما وصفوه بإنهاء دور الإمارات في التحالف العربي.

وتضاربت الروايات في مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب زيارة المسؤولين الثلاثة لمسقط، فقد ذكر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أنها لعقد لقاء سري مع الناطق باسم الحوثيين ورئيس وفدهم التفاوضي محمد عبدالسلام الحوثي، بينما ذهب آخرون إلى القول إن الزيارة تأتي تزامنا مع أنباء عن طرد الثلاثة من السعودية.

ولم يتسن على الفور لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة هذه الأنباء المتداولة على شبكة الإنترنت.