اليمن.. محافظ حضرموت يُعلن وقف تصدير النفط احتجاجًا على الحكومة

أعلن محافظ حضرموت اليمنية اللواء فرج سالمين البحسني اليوم السبت، وقف عملية تصدير النفط الخام، احتجاجًا على ما قال إنه ”تنصل الحكومة من التزاماتها“ تجاه المحافظة الواقعة شرق البلاد.

وقال في اجتماع للمكتب التنفيذي للمحافظة في مدينة المكلا عاصمة حضرموت: ”وصلت باخرة في 17 من الشهر الجاري، لتحمل دفعة من النفط الخام، وأمرنا بإيقافها حتى نتفاهم مع الحكومة“.

وأرجع البحسني، الذي يشغل أيضًا منصب قائد المنطقة العسكرية الثانية، قرار وقف تصدير النفط الخام إلى تجاهل الحكومة تحقيق مطالب المحافظة، التي يتصدرها ”دفع رواتب قوات المنطقة العسكرية الثانية (المتأخرة) منذُ 4 أشهر“.

وتشمل مطالب المحافظة، حسب البحسني ”صرف مستحقات حصة حضرموت من النفط الخام منذُ أشهر، وتسديد فواتير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء“.

وأشار المحافظ إلى أن هناك توجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك بتلبية تلك المطالب، إلا أنها تتوقف في وزارة المالية والبنك المركزي.

وأشاد البحسني بقرارات الرئيس هادي، الخميس الماضي، بتعيين وزير جديد للمالية (سالم صالح بن بريك)، ومحافظ جديد للبنك المركزي (أحمد عبيد الفضلي).

وفي بيانات منفصلة، أعلن المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت والسلطات المحلية في المديريات وعدد من الأحزاب السياسية والنقابات والقبائل في المحافظة، تأييدها ومساندتها لقرار المحافظ بإيقاف تصدير النفط، مطالبين الحكومة بسرعة الاستجابة للمطالب.

وحتى الساعة 15:30 تغ، لم تعلق الحكومة اليمنية على قرار البحسني، الذي سبق أن هدد قبل عام باتخاذ قرار مماثل على وقع احتجاجات شعبية في المحافظة ضد تدهور العملة وغلاء المعيشة.

ويأتي قرار البحسني بالتزامن مع تردي الخدمات في محافظة حضرموت، وفي مقدمتها الكهرباء في ظل ارتفاع لدرجة الحرارة يزيد أحيانًا عن 40 درجة مئوية.

وكانت الحكومة اليمنية قد اعتمدت 20% مستحقات مالية لحضرموت، من كل شحنة نفط تنتج من الشركات النفطية العاملة في المحافظة عقب بيعها وتصديرها للخارج.

وتعد حضرموت من المحافظات اليمنية الغنية بالثروة النفطية وتعمل بها عدد من الشركات أهمها الشركة الحكومية بترومسيلة وتمتلك أربعة قطاعات نفطية في حضرموت.

وتنتج حقول المسيلة في حضرموت حاليًا 40 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، (بحسب تصريح في سبتمبر / أيلول 2017 لرئيس الحكومة حينها أحمد بن دغر)، إلا أن تلك النسبة لا تمثل الطاقة الإنتاجية الكاملة لحقول النقط في المحافظة، نظرًا لتوقف بعضها منذُ اندلاع الحرب مطلع عام 2015.

وتتم عملية تصدير النفط الذي تنتجه الشركات النفطية في حضرموت، عبر ميناء الضبة في مديرية الشحر الساحلية في المحافظة، التي تعد كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد.