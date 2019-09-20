الإمارات تدعو قطر لإيقاف خطاب ”التحريض على الكراهية“

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، قطر إلى“وضع حد لبرامج وخطاب التحريض على الكراهية“ في وسائل الإعلام الوطنية، لما يشكله ذلك من تهديد لأمن دول المنطقة كافة بما فيها قطر.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، عن أميرة العامري، من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، قولها خلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان،“إن بلادها أخذت علمًا بالاستنتاجات التي توصل إليها الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وهي تود في هذا السياق أن تحث قطر مجددًا على إيلاء الأهمية والعناية اللازمتين لمجموعة التوصيات التي أخذت قطر بها علمًا وعددها 92، ومن بينها التوصيات المقدمة من دولة الإمارات والمتعلقة بالأعمال غير القانونية التي تقوم بها قطر في إيواء ودعم الجماعات الإرهابية، باعتبارها انتهاكًا لحقوق الإنسان“.

وأكدت العامري، أثناء مداختلها في إطار اعتماد التقرير الوطني لقطر في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أن دولة الإمارات ”تأمل في أن تستمع قطر إلى نداءات الاستغاثة التي أطلقها الآلاف من آل غفران الذين تم تجريدهم من جنسيتهم، وأن تتوقف عن طرد بعض القبائل بمن فيهم الأطفال، دون مراعاة أدنى معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان“.

ودعت المسؤولة الإماراتية، ”قطر إلى العمل على مراجعة ممارساتها وأنشطتها وتشريعاتها الوطنية ذات الصلة بمسائل الإرهاب“، مشددة على أن بلادها ”تأمل بأن تخصص قطر المساعدات التي تنفقها لتمويل الإرهاب في تلبية احتياجات مواطنيها والذين بحسب النظام القطري يشكون من آثار سلبية بسبب أزمة كانت قطر هي المتسبب الرئيس فيها“.