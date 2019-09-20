قرقاش: الإمارات حريصة على أولوية الدبلوماسية في حل الأزمات

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن بلاده حريصة على إعطاء الأولوية للعمل الدبلوماسي من أجل حل الأزمات.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“في ظل نظام دولي متقلب وأجواء إقليمية ملبدة بالغيوم، يبرز حرص دولة الإمارات على أولوية الدبلوماسية“.

وأضاف أنّ أبوظبي تسعى“مع الأشقاء والأصدقاء لصيانة السِّلم والاستقرار الإقليمي، وحماية الملاحة، وأمن الطاقة، من خلال العمل المشترك، وهو ما يمثل توجهنا في هذا التجمع الدولي الحاشد“.