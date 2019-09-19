الإمارات تنضم للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

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أعلنت الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية. وقال سالم الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن ”انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية“. وأضاف الزعابي أن الإمارات تهدف أيضًا من انضمامها هذا،…