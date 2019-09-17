بومبيو يتوجه إلى السعودية والإمارات للتباحث في ”الرد“ على هجمات أرامكو

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤولون أمريكيون أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه الثلاثاء إلى السعودية والإمارات ”للتباحث“ في ”الرد“ الأمريكي على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية.

وقال بيان للخارجية إنّ بومبيو سيلتقي الأربعاء في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن ينتقل إلى أبوظبي للقاء ولي العهد محمد بن زايد.

وأضاف البيان أن بومبيو سيناقش ”الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية للمملكة وتنسيق الجهود لمواجهة الأعمال العدائية لإيران في المنطقة“.

وتأتي هذه المباحثات بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية في منطقة بقيق تعدّ من الأكبر في العالم.

وكان نائب الرئيس الامريكي مايك بنس قد أعلن في وقت سابق عن زيارة بومبيو للسعودية، مكرّرًا ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب من أنه ”يبدو من المؤكد أن إيران تقف وراء هذه الهجمات“.

وأضاف بنس ”كما قال الرئيس، لا نريد حربًا مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدّة“.

وأكد ”نحن جاهزون وإصبعنا على الزناد، ومستعدون للدفاع عن مصالحنا وعن حلفائنا في المنطقة، يجب ألا يكون لدى أحد شك في ذلك“.

وأعلن مسؤول أمريكي الثلاثاء لوكالة فرانس برس طالبًا عدم الكشف عن اسمه أنّ واشنطن متأكدة من أن الصواريخ التي استهدفت السعودية جاءت من إيران.

وصرّح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الهجوم شنّه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، دفاعًا عن النفس.