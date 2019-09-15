محمد بن زايد يدين الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو ويشدد على وقوف الإمارات بجانب السعودية

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أدان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو مشددًا على وقوف الإمارات بجانب السعودية. وأكد ولي عهد أبوظبي خلال اتصال، أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة وما يمس أمنها، بحسب ما…