محمد بن زايد يدين الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو ويشدد على وقوف الإمارات بجانب السعودية

أدان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو مشددًا على وقوف الإمارات بجانب السعودية.
وأكد ولي عهد أبوظبي خلال اتصال، أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة وما يمس أمنها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.
وقد عبر ولي العهد السعودي عن شكره لولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدًا أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه .